CHANGE OF VENUE REQUESTED FOR THOMAS POPP RETRIAL

A CHANGE OF VENUE HAS BEEN REQUESTED FOR A NEW TRIAL OF A MAN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF A SIOUX CITY WOMAN.
THE ATTORNEY FOR 63-YEAR-OLD THOMAS POPP FILED A MOTION IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
A MISTRIAL WAS CALLED IN POPP’S TRIAL IN SIOUX CITY LAST MONTH FOR ALLEGEDLY MURDERING 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY WHEN THE JURY COULD NOT REACH A UNANIMOUS DECISION IN THE CASE.
IN FILING FOR A CHANGE OF VENUE FOR A RETRIAL, ATTORNEY JOHN LOOS STATES THAT DUE TO EXTENSIVE MEDIA COVERAGE THERE EXISTS SUCH A DEGREE OF PREJUDICE THAT A FAIR AND IMPARTIAL TRIAL CANNOT BE HAD WITH A JURY MADE UP FROM WOODBURY COUNTY JURORS.
JUDGE TOD DECK HAS SET A HEARING ON THE MOTION FOR NEXT TUESDAY AT 3PM AT THE WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER.