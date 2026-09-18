AKRON CELEBRATES SCARECROWS ON SATURDAY

AKRON, IOWA’S GREAT SCARECROW FESTIVAL TAKES PLACE SATURDAY AT THE AKRON CITY PARK.
LEANNE PHILIPS, ONE OF THE ORGANIZERS OF THE 26TH ANNUAL EVENT, SAYS THE SCARECROW DECORATING CONTEST REMAINS THE HIGHLIGHT OF THE FESTIVAL:
SCARECROW1 OC……COME UP WITH. :11
PHILIPS SAYS THERE WILL BE PLENTY OF ACTIVITIES FOR KIDS, INCLUDING A PETTING ZOO:
SCARECROW2 OC………CARNIVAL GAMES. :10.
INDIVIDUALS, FAMILIES, BUSINESSES AND ORGANIZATIONS ARE INVITED TO ENTER A SCARECROW.
NO ENTRY FEE IS REQUIRED, AND NEARLY $1,000 IN CASH PRIZES WILL BE AWARDED ACROSS 20 PRIZE CATEGORIES.
THE FESTIVAL IS HOSTED AND ORGANIZED BY MEMBERS OF THE AKRON FRIENDSHIP & SERVICE CLUB.
SCARECROW3 OC………THROUGHOUT THE COMMUNITY. :16
SCARECROW ENTRIES CAN BE BROUGHT TO THE INFORMATION BOOTH AT THE PARK BETWEEN 8:00 AND 9:30 A.M. SATURDAY.
MORE THAN 70 VENDORS AND FOOD BOOTHS WILL FILL THE PARK.