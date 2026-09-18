32ND ARTSPLASH FESTIVAL SET FOR DOWNTOWN SIOUX CITY

THE 32ND ANNUAL ARTSPLASH FESTIVAL TAKES PLACE IN DOWNTOWN SIOUX CITY THIS WEEKEND INSIDE AND OUTSIDE OF THE CITY’S ART CENTER.
SPOKESPERSON SUMMER AMMAN SAYS THERE WILL BE DOZENS OF ARTISTS DISPLAYING A WIDE VARIETY OF THEIR WORK:
ARTSPLASH1 OC……..MIXED MEDIA. :07
THERE ARE PLENTY OF ACTIVITIES GOING ON ALONG WITH THE ART ON DISPLAY.
THAT INCLUDES LIVE ENTERTAINMENT AND DEMONSTRATIONS, LOCAL SHORT MOVIES BEING SHOWN, PLENTY OF FOOD AND DRINKS, AND ALSO ACTIVITIES FOR CHILDREN:
ARTSPLASH2 OC….SOUTHERN BANK. :10
ADMISSION IS FREE WITH SATURDAY’S HOURS 10AM UNTIL 8PM AND SUNDAY FROM TEN UNTIL FOUR.
YOU MAY PARK AT THE EVENTS CENTER PARKING LOT WITH HANDICAP PARKING AVAILABLE AT THE NYLEN CANCER CENTER.
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