SIOUX CITY PRE-SCHOOLERS CAN TAKE PART IN THE KINDERGARTEN EXPERIENCE

SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS ARE LAUNCHING A NEW PROGRAM TO HELP FAMILIES OF PRE-SCHOOL AGE YOUNGSTERS GET READY TO TRANSITION TO ELEMENTARY SCHOOL.
MANDE MORAN, THE PRINCIPAL OF PERRY CREEK ELEMENTARY SCHOOL, SAYS THE “KINDERGARTEN EXPERIENCE” IS A SERIES OF EVENTS BEGINNING AT 4PM ON SEPTEMBER 29TH THROUGH MAY OF 2027:
KINDER1 OC…….ENTER A SCHOOL. :19
STUDENTS TURNING 5-YEARS-OLD ON OR BEFORE SEPTEMBER 15 AND THEIR PARENTS OR GUARDIANS MAY TAKE PART AND BUILD CONNECTIONS WITH THEIR FUTURE TEACHERS AND CLASSMATES AT THE FOUR EVENTS.
KINDER2 OC………A SPECIFIED DAY. :17
THE MOVIE NIGHTS ARE FAMILY MOVIES AT THE RE/MAX CENTER DOWNTOWN AT 712 4TH STREET WITH DOORS OPEN AT 5:30 PM.
ATTENDANCE IS RESTRICTED TO ONE PARENT OR GUARDIAN PER INCOMING KINDERGARTENER.
MORAN SAYS THE EVENTS GIVE THE YOUNG CHILDREN A CHANCE TO INTERACT WITH LARGER GROUPS OF PEOPLE AND FUTURE CLASSMATES:
KINDER3 OC…….COME TO KINDERGARTEN. :09
OTHER EVENTS INCLUDE A HALF-DAY CLASSROOM HANDS-ON HALF-DAY ON MARCH 5 AND A “CHOICE DAY” CELEBRATION: AT THEIR FINAL SPRING DESTINATION WHERE FAMILIES WILL OFFICIALLY COMPLETE THEIR EVENT PASSPORT, REGISTER WITH THEIR SCHOOL, AND CELEBRATE THE START OF THEIR KINDERGARTEN ADVENTURE.
ADMISSION TO ALL EVENTS IS FREE AND ADVANCE REGISTRATION IS REQUIRED ON THE SCHOOL DISTRICT WEBSITE.