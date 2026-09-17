MCMANAMY NAMED PRESIDENT OF SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE HAS CHOSEN KRISITE MCMANAMY OF SIOUX CITY AS THE NEW PRESIDENT AND C-E-O OF THE
CHAMBER OF COMMERCE, THE SIOUXLAND INITIATIVE, AND THE SIOUXLAND CHAMBER FOUNDATION.
MCMANAMY PREVIOUSLY SERVED AS THE DIRECTOR OF MARKETING FOR THE SIOUXLAND CHAMBER AND WAS A PAST BOARD CHAIR IN A VOLUNTEER CAPACITY.
T-S-I CHAIRMAN SKIP PERLEY SAYS A COMMITTEE OF EXECUTIVE BOARD MEMBERS OF THE SIOUXLAND CHAMBER AND SIOUXLAND INITIATIVE CONDUCTED AN EXTENSIVE NATIONWIDE SEARCH BEFORE EVENTUALLY SELECTING MCMANAMY FROM FOUR FINALISTS THAT WERE INTERVIEWED:
SKIP1 OC……WORK OUT THIS WAY. :15
MCMANAMY TALKED ABOUT WHAT SHE WANTS TO ACCOMPLISH WORKING WITH BUSINESSES IN THE TRI-STATE METRO AREA AS THE NEW HEAD OF THE CHAMBER:
KRISTIE1 OC…….IN OUR COMMUNITY. :23
THAT ALSO INCLUDES ATTRACTING NEW BUSINESS FROM OUTSIDE OUR REGION:
KRISTIE2 OC……..KNOW THAT AS WELL. :16
MCMANAMY SUCCEEDS CHRIS MCGOWAN, WHO EARLIER THIS YEAR ANNOUNCED HE WOULD BE DEPARTING THE ORGANIZATION AFTER 23 YEARS.
PRIOR TO HER ROLE AS DIRECTOR OF MARKETING, MCMANAMY SPENT 12 YEARS AS DIRECTOR OF COMMUNICATIONS AND RECRUITMENT FOR UNITED REAL ESTATE SOLUTIONS.
IN ADDITION, SHE SPENT MORE THAN TWO DECADES IN BROADCAST JOURNALISM, INCLUDING 17 OF THOSE YEARS AS AN EMMY AWARD-WINNING EVENING ANCHOR AT KTIV IN SIOUX CITY.
SHE IS ALSO A PAST PRESIDENT OF THE GREATER SIOUX CITY PRESS CLUB AND A PAST UNITED WAY OF SIOUXLAND CAMPAIGN CHAIR WITH HER HUSBAND KEVIN.
SHE WILL BEGIN HER NEW ROLE ON OCTOBER 1ST.