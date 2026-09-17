ABSENTEE VOTING TO BEGIN FRIDAY IN SOUTH DAKOTA, IOWA NEXT MONTH

SOUTH DAKOTA VOTERS WHO WANT TO CAST THEIR BALLOTS EARLY CAN START DOING SO FRIDAY.
ABSENTEE VOTING FOR THE NOVEMBER 3RD GENERAL ELECTION BEGINS SEPTEMBER 18TH IN SOUTH DAKOTA, EITHER IN PERSON AT YOUR COUNTY AUDITOR’S OFFICE OR BY REQUESTING A BALLOT TO VOTE BY MAIL.
SOUTH DAKOTA’S VOTER REGISTRATION DEADLINE IS OCTOBER 19TH.
COMPLETED ABSENTEE BALLOTS MUST BE RECEIVED IN SOUTH DAKOTA BY NOVEMBER 3RD.
ABSENTEE BALLOT VOTING IN IOWA IS STILL ABOUT A MONTH AWAY.
WOODBURY COUNTY AUDITOR MICHELLE SKAFF SAYS YOU MAY REQUEST AN ABSENTEE BALLOT NOW, BUT THEY AREN’T MAILED OUT UNTIL NEXT MONTH:
SKAFF1 OC…………TO REQUEST A BALLOT. :17
OCTOBER 14TH IS ALSO WHEN IN PERSON ABSENTEE VOTING BEGINS AT THE WOODBURY COUNTY COURTHOUSE.
THERE WILL ALSO BE VOTING AT SATELLITE LOCATIONS, AND THAT LIST WILL BE FINALIZED FRIDAY.