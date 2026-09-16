VICE PRESIDENT JD VANCE TO SPEAK IN COUNCIL BLUFFS FRIDAY

VICE PRESIDENT J.D. VANCE IS COMING TO COUNCIL BLUFFS THIS FRIDAY AFTERNOON TO CAMPAIGN FOR REPUBLICAN CANDIDATES IN A G-O-P RALLY AT THE MID AMERICA CENTER.
4TH DISTRICT CONGRESSIONAL CANDIDATE CHRIS MCGOWAN SAYS VANCE’S VISIT UNDERSCORES THE IMPORTANCE OF IOWA IN THE MID-TERM ELECTIONS:
JD1 OC………WE PREVAIL. :18
COUNCIL BLUFFS IS THE HOME OF JOSH TUREK, THE DEMOCRATIC CANDIDATE FOR IOWA’S U.S. SENATE SEAT THAT IS UP FOR ELECTION.
ASHLEY HINSON IS THE REPUBLICAN NOMINEE FOR THAT POSITION AND MCGOWAN SAYS IT IS A KEY RACE TO DECIDE WHICH PARTY WILL HAVE A MAJORITY IN THE SENATE:
JD2 OC……..SEAT STATEWIDE. :11
MCGOWAN SAYS VICE PRESIDENT VANCE WILL DELIVER A STRONG MESSAGE IN SUPPORT OF ALL OF IOWA’S CONGRESSIONAL AND STATEWIDE CANDIDATES:
JD3 OC….AMERICA FIRST AGENDA. :20
VANCE IS EXPECTED TO SPEAK AROUND NOON FRIDAY IN COUNCIL BLUFFS.
A MAXIMUM OF FOUR TICKETS PER PERSON FOR THE EVENT ARE AVAILABLE ONLINE AT EVENTS.GOP.COM
Photo from White House.gov