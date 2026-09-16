NEBRASKA TRAFFIC FATALITY TOTALS IDENTICAL TO PREVIOUS YEAR

THE TOTAL TRAFFIC FATALITIES IN NEBRASKA ARE EXACTLY THE SAME AS 2025 FROM JANUARY THROUGH THE END OF AUGUST.
THAT’S ACCORDING TO THE LATEST MONTHLY REPORT BY THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION.
FIFTEEN TRAFFIC DEATHS WERE REPORTED IN THE STATE IN AUGUST IN 15 CRASHES.
THAT BRINGS THE TOTAL SO FAR THIS YEAR TO 143 FATALITIES IN 130 TOTAL CRASHES, EXACTLY THE SAME AS IN 2025.
THE TOTAL FATALITIES ARE 24 FEWER THAN IN 2024 AT THE END OF AUGUST.
FOUR OF LAST MONTHS TRAFFIC DEATHS WERE ON THE INTERSTATE, SIX ON OTHER HIGHWAYS AND FIVE ON LOCAL ROADS.
ONE OF THEM WAS A PEDESTRIAN AND ANOTHER WAS DRIVING AN A-T-V.