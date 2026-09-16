FORMER MTV STAR SENTENCED TO PRISON IN SIOUX CITY FEDERAL COURT

AN MTV STAR AND FORMER CHILDHOOD ACTOR HAS BEEN SENTENCED IN SIOUX CITY TO FEDERAL PRISON FOR ILLEGAL POSSESSION OF A STOLEN FIREARM.
30-YEAR-OLD BOBBE THOMPSON FROM KANSAS CITY, MISSOURI, RECEIVED THE PRISON TERM AFTER AN APRIL 28 GUILTY PLEA TO POSSESSION OF A FIREARM BY A FELON.
THOMPSON WAS CAUGHT DRIVING 104 MPH IN A 70 MPH ZONE IN IOWA IN SEPTEMBER OF 2025.
AS THE OFFICER WAS EXITING HIS VEHICLE, HE OBSERVED THOMPSON AND THE PASSENGER SWITCHING SEATS.
DURING A SEARCH OF THE VEHICLE, OFFICERS LOCATED A BACKPACK BELONGING TO THOMPSON THAT CONTAINED MULTIPLE BAGS OF DISPENSARY-BOUGHT MARIJUANA, AND A .40 CALIBER HANDGUN THAT WAS FULLY LOADED WITH A 15-ROUND MAGAZINE, AND A ROUND IN THE CHAMBER.
THE FIREARM HAD BEEN REPORTED STOLEN FROM A VEHICLE IN KANSAS CITY, MISSOURI.
THOMPSON WAS SENTENCED IN SIOUX CITY BY U.S.DISTRICT COURT JUDGE LEONARD STRAND TO 30 MONTHS’ IMPRISONMENT.
THOMPSON PREVIOUSLY APPEARED ON SIT-COMS SUCH AS MTV’S WILD ‘N OUT, 30 ROCK, THAT’S SO RAVEN, AND TYLER PERRY’S HOUSE OF PAYNE, AS WELL AS PLAYING “RONNIE SHIELDS” IN THE MOVIE “ROLE MODELS”.
HIS CRIMINAL HISTORY INCLUDES A 2020 CONVICTION FOR BATTERY WITH SERIOUS BODILY INJURY AND A 2020 CONVICTION FOR ASSAULT WITH FORCE, AS WELL AS A 2022 CONVICTION FOR PROHIBITED POSSESSION OF A FIREARM.