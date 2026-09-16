FARM BILL PASSES OUT OF U.S. SENATE AG COMMITTEE

THE U.S. SENATE AGRICULTURE COMMITTEE. PASSED THE FARM BILL WEDNESDAY AFTERNOON.
U.S. SENATOR CHUCK GRASSLEY OF IOWA WAS AMONG THOSE VOTING FOR IT:
FARMBILL1 OC…….CORN DEMAND. :16
THE VOTE WAS.12-11, AND BY PARTY LINES:
FARMBILL2 OC…SONN AS POSSIBLE. :12
IOWA RENEWABLE FUELS ASSOCIATION EXECUTIVE DIRECTOR MONTE SHAW.RELEASED A STATEMENT SAYING PERMANENT, YEAR-ROUND E15 ACCESS WOULD REPLACE THE CURRENT RELIANCE ON TEMPORARY MEASURES THAT HAVE ALLOWED E15 TO REMAIN AVAILABLE DURING RECENT SUMMER DRIVING SEASONS.
THE SENATE AGRICULTURE COMMITTEE’S FARM BILL LANGUAGE WOULD ESTABLISH YEAR-ROUND E15 ACCESS IN FEDERAL LAW.