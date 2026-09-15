SC SCHOOL BOARD DEBATES SEARCH PROCESS FOR NEW SUPERINTENDENT

A DISCUSSION ON RENEWING THE SEARCH FOR A PERMANENT SUPERINTENDENT OF SIOUX CITY SCHOOLS CAUSED DEBATE AMONG MEMBERS OF THE CITY SCHOOL BOARD MONDAY NIGHT.
JIM VANDERLOO WILL SERVE AS INTERIM SUPERINTENDENT THROUGH JUNE 30 OF 2027.
SCHOOL BOARD PRESIDENT TREYLA LEE SAYS IT WAS TIME TO RESUME THE DISCUSSION ON FINDING A NEW FULL TIME HEAD OF THE DISTRICT.
BOARD MEMBER EARL MILLER SPOKE FIRST:
SUPT1 OC……..USING OUR INTERNAL RESOURCES. :15
LEE SAID SHE AGREED AND PREFERRED TO DO AN INTERNAL SEARCH AGAIN, AND JOHN MEYER SAYS HE DIDN’T THINK THE LAST ATTEMPT FAILED, EVEN THOUGH THEY DIDN’T GET A FINAL CANDIDATE HIRED.
BOARD MEMBER BOB MICHAELSON THEN SPOKE, SAYING A NEW SEARCH SHOULD NOT BEGIN WITH THE CURRENT BOARD:
SUPT2 OC…….A MATTER OF WEEKS. :25
MICHAELSON SAID HE DOUBTED THE PUBLIC HAD CONFIDENCE IN THE BOARD BECAUSE OF HOW RECENT SEARCHES ENDED: :
SUPT3 OC……400 OR SO DAYS. :22
DR. CHRISTIAN SUPIOT WAS AMONG BOARD MEMBERS WHO DISAGREED WITH MICHAELSON:
SUPT4 OC…….CAN BE MADE. :08
THE DEBATE WENT ON FOR OVER 20 MINUTES WITH PRESIDENT LEE ENDING THE DISCUSSION WITH NO ACTION BEING TAKEN:
SUPT5 OC……….SEPTEMBER-OCTOBER. :17
LEE SAYS THE BOARD WILL HAVE TO DECIDE ON A NEW SEARCH PROCESS SOMETIME IN THE NEAR FUTURE