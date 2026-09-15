FINNEGAN NAMED BRIAR CLIFF VP OF ADVANCEMENT

CHRISTIE FINNEGAN IS THE NEW VICE PRESIDENT OF ADVANCEMENT AT BRIAR CLIFF UNIVERSITY.
FINNEGAN BRINGS MORE THAN 25 YEARS OF EXPERIENCE IN FUNDRAISING, ADVANCEMENT, MARKETING, COMMUNICATIONS, AND BUSINESS DEVELOPMENT.
SHE MOST RECENTLY SERVED AS MARKETING & FUND DEVELOPMENT MANAGER FOR UNITYPOINT HEALTH.ST. LUKES, FOLLOWING SEVEN YEARS IN A SIMILAR ROLE WITH THE JUNE E. NYLEN CANCER CENTER.
FINNEGAN IS A BRIAR CLIFF UNIVERSITY ALUMNA, HAVING EARNED HER BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATIONS THERE.
SHE HAS ALSO SERVED IN NUMEROUS COMMUNITY LEADERSHIP ROLES ACROSS SIOUXLAND, INCLUDING AS PAST CHAIR OF THE ST. LUKE’S COLLEGE BOARD OF DIRECTORS AND PAST VICE CHAIR OF THE SIOUX CITY PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION BOARD OF DIRECTORS,
SHERRI TAYLOR HAD SERVED AS BRIAR CLIFF’S INTERIM VICE PRESIDENT OF ADVANCEMENT.