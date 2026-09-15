COUNCIL DEFERS EXPLORE SIOUXLAND PROPOSAL FOR A WEEK

THE SIOUX CITY COUNCIL HAS DEFERRED VOTING FOR A WEEK ON A RESOLUTION APPROVING A LETTER OF UNDERSTANDING BETWEEN EXPLORE SIOUXLAND AND THE CITY FOR A TWO-YEAR CONTRIBUTION IN A JOINT EFFORT TO PROVIDE TOURISM, CONVENTION AND VISITOR’S BUREAU SERVICES.
THE CITY’S FISCAL YEAR 2027 CONTRIBUTION WOULD BE JUST OVER $391,100.
THAT INCLUDES AN ANNUAL CONTRIBUTION OF $175,000, PLUS THE CITY’S SHARE OF HOTEL/MOTEL TAX COLLECTIONS.
COUNCILMAN CRAIG BERENSTEIN ASKED FOR THE DEFERRAL FOLLOWING A MEETING OF THE CITY’S SPORTS COMMISSION LAST WEEK:
EXPLORE1 OC……NEEDS TO BE. :16
STACEY ANDERSON, THE EXECUTIVE DIRECTOR OF EXPLORE SIOUXLAND, TOLD THE COUNCIL THAT THEY RECENTLY RECEIVED A GOOD RATING AND MORE MONEY FROM THE STATE OF IOWA FOR THEIR EFFORTS TO BRING ACTIVITIES TO THE CITY SUCH AS UNIVERSITY OF IOWA BASKETBALL GAMES:
EXPLORE2 OC…….THE STATE’S MONIES. :21
COUNCIL MEMBER JULIE SCHOENHERR ALSO ASKED FOR A DEFERRAL AND A ONE YEAR AGREEMENT, AS THE CITY IS CRAFTING ITS BUDGET FOR THE NEXT FISCAL YEAR.
THE COUNCIL VOTED 5-0 TO REVISIT THE PROPOSAL AT THEIR NEXT MEETING.