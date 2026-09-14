TWO INJURED IN EAST LAKE OKOBOJI BOAT CRASH

TWO PEOPLE WERE INJURED FOLLOWING A BOAT CRASH SATURDAY NIGHT ON EAST LAKE OKOBOJI.
THE IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES IS INVESTIGATING THE CRASH THAT CAUSED PROPERTY DAMAGE AND SENT THE BOAT OPERATOR AND HIS PASSENGER TO THE HOSPITAL.
THE D-N-R SAYS A 42-FOOT-LONG CATAMARAN STYLE RACING BOAT WAS OPERATING ON THE LAKE BETWEEN STONEY POINT AND THE NARROWS WHEN IT STRUCK A DOCK AND LAUNCHED OVER A BOAT HOIST CONTAINING ANOTHER BOAT.
THE CATAMARAN CAME ASHORE, CROSSED 255TH AVENUE AND THEN CAME TO REST.
THE OPERATOR, 73-YEAR-OLD DUANE VER MEER, AND HIS PASSENGER, 68-YEAR-OLD LISA VER MEER, BOTH OF SPIRIT LAKE, WERE TAKEN TO LAKES REGIONAL HEALTH CARE BEFORE BEING TRANSFERRED TO SIOUX FALLS.
THEIR CONDITION IS NOT CURRENTLY AVAILABLE.
THE INCIDENT OCCURRED AROUND 7 P.M., SATURDAY AND REMAINS UNDER INVESTIGATION.