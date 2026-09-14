NEBRASKA STATE PATROL MAKES RECORD DRUG SEIZURE

GOVERNOR JIM PILLEN, THE NEBRASKA STATE PATROL AND OTHER STATE OFFICIALS HIGHLIGHTED TWO MAJOR TRAFFIC STOPS RECENTLY WHERE TROOPERS TOOK NEARLY 20,000 POUNDS OF DRUGS OFF THE STREET AND RECOVERED A SEMI-TRAILER FULL OF STOLEN ELECTRONICS IN SEPARATE INCIDENTS THIS MONTH IN DAWSON COUNTY.
STATE PATROL COLONEL BRYAN WAUGH SAYS THE FIRST INCIDENT OCCURRED SEPTEMBER 4, AT APPROXIMATELY 8 A.M., WHEN A TROOPER MADE A TRAFFIC STOP ON A SEMI NEAR COZAD ON I-80:
NEBDRUGS1 OC…….PSILOCYBIN PRODUCTS. :23
COLONEL WAUGH SAYS THE STREET VALUE OF THE DRUGS IS ESTIMATED IN THE TENS OF MILLIONS OF DOLLARS:
NEBDRUGS2 OC…….OF OUR AGENCY. :10
THE DRIVER, 44-YEAR-OLD WILLIAM GOMEZ OF VIRGINIA, WAS ARRESTED FOR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCES AND POSSESSION WITH INTENT TO DELIVER.
THE SECOND TRAFFIC STOP, INVOLVING A TRUCK REPORTEDLY CARRYING STOLEN SPEAKER EQUIPMENT FROM OUT OF STATE, OCCURRED SEPTEMBER 9TH:
COLONEL WAUGH SAYS THAT TRUCK WAS FOUND PARKED AT A TRUCK STOP NEAR GOTHENBURG:
NEBDRUGS3 OC……….AND NEW YORK. :19
THE SPEAKERS ALONE HAVE AN ESTIMATED VALUE OF $250,000.
AFTER BEING PLACED OUT OF SERVICE, THAT DRIVER ABSCONDED.
AN ARREST WARRANT HAS BEEN ISSUED FOR ASHWANI KUMAR OF NEW JERSEY.
GOVERNOR JIM PILLEN SAYS BOTH SEIZURES HAPPENED BECAUSE THE TROOPERS ARE HIGHLY TRAINED AND ARE READY TO INVESTIGATE WHEN IT APPEARS CRIMINAL ACTIVITY IS UNDERWAY:
NEBDRUGS4 OC……..SUPPORTING THE BLUE. :17
BOTH INVESTIGATIONS REMAIN ONGOING.