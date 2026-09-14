NEBRASKA PAPIO MISSOURI RIVER BUDGET APPROVED

THE PAPIO-MISSOURI RIVER NATURAL RESOURCES DISTRICT BOARD OF DIRECTORS LAST WEEK APPROVED THEIR FISCAL YEAR 2027 GENERAL OPERATING BUDGET OF $118.8 MILLION DOLLARS.
A BOARD STATEMENT SAYS THE BUDGET REFLECTS $9 MILLION IN SPENDING CUTS AND FOCUSES DISTRICT RESOURCES ON HIGH-PRIORITY FLOOD MITIGATION, WATERSHED MANAGEMENT, AND PUBLIC SAFETY INFRASTRUCTURE ACROSS ITS SIX-COUNTY NORTHEAST NEBRASKA SERVICE AREA.
THE DISTRICT INCLUDES DAKOTA, SARPY, DOUGLAS AND WASHINGTON COUNTIES AND PARTS OF THURSTON AND BURT COUNTIES.
BASED ON AN ESTIMATED 5.72% AVERAGE INCREASE IN PROPERTY VALUES ACROSS THE DISTRICT, THE ANNUAL PROPERTY TAX IMPACT FOR A $100,000 HOME IN THOSE COUNTIES WILL BE $30.29 PER YEAR WHICH IS $2.52 PER MONTH.
A $200,000 HOME WOULD BE $60.58 PER YEAR ($5.05 PER MONTH)