IOWA GOP CAUCUS OFFICIALLY KEEPS LEADOFF SPOT FOR 2028 PRESIDENTIAL CAMPAIGN

THE REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE IS KEEPING THE IOWA REPUBLICAN PARTY’S CAUCUSES IN THE LEAD-OFF POSITION FOR THE G-O-P’S 2028 PRESIDENTIAL CAMPAIGN. IOWA REPUBLICAN PARTY CHAIRMAN JEFF KAUFMANN SPOKE TO THE PARTY’S NATIONAL LEADERS BEFORE THE DECISION WAS MADE LATE LAST WEEK.
IAGOP1 OC………OFFICIAL NOW.” :07
KAUFMANN LED THE GROUP THAT RECOMMENDED THE G-O-P 2028 PRESIDENTIAL CAMPAIGN CALENDAR STARTS WITH THE IOWA CAUCUSES, FOLLOWED BY NEW HAMPSHIRE’S PRIMARY, THEN NEVADA’S CAUCUSES AND SOUTH CAROLINA’S PRIMARY.
ANY STATE THAT TRIES TO JUMP AHEAD OF THOSE STATES WOULD BE SANCTIONED AND HAVE FEWER DELEGATES AT THE 2028 REPUBLICAN NATIONAL CONVENTION.
KAUFMANN SAYS IF PARTY LEADERS HADN’T PUT IOWA IN THE OPENING SPOT, HE WOULD BE PLANNING TO HOST THE IOWA CAUCUSES FIRST ANYWAY EVEN IF IT MEANT THE LOSS OF CONVENTION DELEGATES.
IAGOP2 OC…….GOING TO GO FIRST.” :12
THE CAUCUSES ARE A PARTY-RUN EVENT.
KAUFMANN SAYS THAT MEANS THE WORK TO SET UP THE 2028 IOWA REPUBLICAN PARTY CAUCUSES WILL BEGIN AS SOON AS THIS NOVEMBER’S ELECTION IS OVER:
IAGOP3 OC……….SYSTEM THAT NIGHT.” :12
THE IOWA DEMOCRATIC PARTY’S CAUCUSES LOST THEIR FIRST-IN-THE-NATION POSITION IN 2024, AND FAILED IN A RECENT ATTEMPT TO REGAIN THAT STATUS.
RADIO IOWA CONTRIBUTED