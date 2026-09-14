BRIAR CLIFF ANNOUNCES LARGEST FRESHMAN CLASS IN NEARLY 20 YEARS

BRIAR CLIFF UNIVERSITY HAS WELCOMED ONE OF ITS LARGEST INCOMING CLASSES IN AT LEAST TWO DECADES.
THE SCHOOL’S FRESHMAN CLASS INCLUDES NEARLY 250 STUDENTS, AN 80% INCREASE OVER LAST YEAR, CONTRIBUTING TO A TOTAL OF 420 NEW STUDENTS JOINING THE UNIVERSITY.
THAT BROUGHT BRIAR CLIFF’S TOTAL HEADCOUNT TO 2,149 STUDENTS.
OVERALL, THE INCOMING NEW STUDENTS ARE AMONG THE LARGEST CLASSES ENROLLED AT BRIAR CLIFF SINCE 2008.
MORE THAN 40% OF THE NEW STUDENTS ARE FROM IOWA, WITH 32% COMING FROM THE SIOUXLAND REGION.
INTERNATIONAL STUDENTS ACCOUNT FOR APPROXIMATELY 8% OF THE INCOMING CLASS.
MANY OF THE NEW FRESHMEN WILL ALSO CROSS THE STAGE AS THE CLASS OF 2030 DURING BRIAR CLIFF’S CENTENNIAL YEAR.