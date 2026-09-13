SIOUX CITY COUNCIL TO DISCUSS PARKING FEE INCREASES

THE CITY COUNCIL OF SIOUX CITY WILL TODAY CONSIDER AN INCREASE TO RATE CHARGES FOR HOURLY, DAILY, MONTHLY AND BULK PARKING IN MUNICIPAL PARKING RAMPS AND PARKING METERS, PLUS TO INCREASE OVERTIME PARKING FINES AND OTHER RELATED PARKING FINES.
THE CITY HOPES TO GENERATE ENOUGH REVENUE TO SERVICE THE DEBT ASSOCIATED WITH REPAIRS TO THE PARKING RAMPS.
OVERTIME PARKING METER VIOLATIONS WOULD INCREASE THREE DOLLARS TO $15.
THAT FINE WOULD DOUBLE IF NOT PAID AFTER 30 DAYS.
THE PROPOSAL WOULD INCREASE A SINGLE PARKING SPACE RATE ON THE RIVERS LANDING AND DISCOVERY RAMPS FROM $52 TO $57 DOLLARS PER MONTH.
THE HERITAGE AND MLK RAMPS WOULD INCREASE FROM $60 TO $65 DOLLARS PER MONTH.
MULTIPLE SPACES AND VIP PARKING SPACES WOULD ALSO HAVE A $5 DOLLAR INCTEASE ON ALL RAMPS.
THERE’S ALSO A RECOMMENDATION TO END THE FIRST HOUR OF FREE PARKING IN THE RAMPS.
ANOTHER PART OF THE PROPOSAL OFFERS A STUDENT PASS OF $25 A MONTH FOR THE DISCOVERY RAMP AND A $10 DISCOUNT FOR SIX MONTHS FOR ANY NEW PARKER ON ANY OF THE DOWNTOWN RAMPS.