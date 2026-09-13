ARNOLD’S PARK TO HOST WATER QUALITY CONFERENCE

WATER QUALITY IS OFTEN THE SUBJECT OF INTENSE DEBATE IN IOWA, AND THE IOWA GREAT LAKES AREA WILL HOST THE 2026 IOWA WATER CONFERENCE THIS WEEK.
ORGANIZERS SAY THE GOALS INCLUDE MAKING CONNECTIONS, LEARNING AND SEEKING SOLUTIONS.
IOWA WATER CENTER DIRECTOR RICK CRUSE SAYS THE CONFERENCE THEME IS: “LIFE DEPENDS ON WATER. WATER DEPENDS ON YOU.”
WATER1 OC…WATER QUALITY” :12
THE 20TH ANNUAL GATHERING WILL BE SET IN ARNOLDS PARK ALONG LAKE OKOBOJI THIS WEDNESDAY AND THURSDAY, SEPTEMBER 16TH AND 17TH.
CRUSE SAYS THERE WILL BE A WIDE RANGE OF WATER-BASED TOPICS FOR BREAKOUT SESSIONS AND PANEL DISCUSSIONS.
WATER2 OC………”DROUGHT RESILIENCE” :18
OTHER WORKSHOP TOPICS WILL INCLUDE WATER RECREATION AND TOURISM, AS WELL AS FISHERIES, WILDLIFE, AND AQUATIC ECOSYSTEM HEALTH.
CRUSE SAYS THERE WILL ALSO BE PRE-CONFERENCE TOURS OF THE IOWA GREAT LAKES.
WATER3 OC……….”BUS TOUR” :16
HE SAYS THIS IS THE FIRST TIME THE CONFERENCE IS BEING HELD IN THE IOWA GREAT LAKES.