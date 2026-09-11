SIOUX CITY FIRE RESCUE PAYS TRIBUTE TO 9/11 VICTIMS

SIOUX CITY FIREFIGHTERS HONORED THOSE LOST IN THE TERROR ATTACKS THIS DATE IN 2001 BY GATHERING OUTSIDE THEIR STATIONS THIS MORNING TO MARK THE TIME OF THE WORLD TRADE CENTER’S SOUTH TOWER STRIKE AND THE NORTH TOWER BEING STRUCK 29 MINUTES LATER.
LOCAL CREWS SOUNDED THEIR SIRENS FOR THREE SECONDS:
SIREN OC…(NAT SIREN SOUND) :05
AFTER THAT THEY HAD THREE BLASTS OF THE AIRHORN.
THE “THREE” SIGNIFIES A SOLEMN SIGNAL IN THE FIRE DEPARTMENT MEANING A COMRADE HAS “GONE HOME” FOR THE LAST TIME.
SIOUX CITY FIRE RESCUE CHIEF RYAN COLLINS SAYS THERE’S ANOTHER NUMBER HE WANTS PEOPLE TO REMEMBER:
SIREN1 OC………GUIDING THEM TO SAFETY. :26
COLLINS SAYS CITY FIREFIGHTERS ALSO HONOR 9/11 IN DIFFERENT WAYS THROUGH THE COURSE OF THE YEAR:
SIREN2 OC……..TOWERS THAT DAY. :19
CHIEF COLLINS SAYS A LOT OF CHANGES HAPPENED IN HOW EMERGENCIES WERE RESPONDED TO AFTER THE 9/11 ATTACKS:
SIREN3 OC……….PRIOR TO 9/11. :25
TODAY MARKS THE 25TH ANNIVERSARY OF THE 911 ATTACKS, WHERE NEARLY 3,000 PEOPLE LOST THEIR LIVES, INCLUDING 406 EMERGENCY RESPONDERS.