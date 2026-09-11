SC FIREFIGHTER KEEPS RUNNING TO SUPPORT 9/11 VICTIMS

A SIOUX CITY FIREFIGHTER WILL CONTINUE TO SUPPORT VICTIMS OF 9/11 YEAR ROUND BY RUNNING IN FULL TURNOUT GEAR.
MASTER FIREFIGHTER GEORGE GLASS HAS BEEN DOING THIS TO RAISE SUPPORT FOR TUNNEL TO TOWER AND OTHER RELATED CAUSES:
GG1 OC……..THE ULTIMATE. :25
GLASS SAYS THERE’S A REASON HE WEARS HIS FULL 50 POUNDS OF TURNOUT GEAR WHILE RUNNING:
GG2 OC……IN FULL GEAR. :10
HE ALSO TRAINS BY RUNNING UP AND DOWN STAIRWELLS IN SIOUX CITY’S 11 STORY HIGH DOWNTOWN BADGEROW BUILDING IN HIS GEAR:
GG3 OC…….AT THE SAME TIME. :23
GLASS ALSO HAS TAKEN PART IN A STAIRCLIMB COMPETITION IN SEATTLE, RUNNING UP STAIRS IN HIS FULL TURNOUT GEAR.