REYNOLDS CONCLUDES LEGACY TOUR

U-S SENATOR JONI ERNST JOINED GOVERNOR KIM REYNOLDS IN SIOUX CENTER THURSDAY NIGHT AT AN IOWA G-O-P FUNDRAISER — THE LAST IN A SIX EVENT SERIES THE PARTY CALLED THE GOVERNOR’S “LEGACY TOUR.”
KIMJONI1 OC……..THE TOUGH ISSUES.” :05
REYNOLDS TOLD THE CROWD THAT WHEN SHE WAS A KID GROWING UP IN ST. CHARLES, SHE THOUGHT SHE’D GROW UP TO BE A TEACHER.
SHE WAS THE FIRST WOMAN TO BE ELECTED IOWA’S GOVERNOR, AND ANNOUNCED IN THE SPRING OF LAST YEAR THAT SHE WOULD NOT SEEK RE-ELECTION.
SENATOR ERNST, THE FIRST IOWA WOMAN TO BE ELECTED TO FEDERAL OFFICE, MET REYNOLDS WHEN THE TWO WERE COUNTY OFFICIALS IN SOUTHWEST IOWA.
KIMJONI2 OC………NEVER EASILY BE ERASED.” :19
REYNOLDS HAS BEEN GOVERNOR SINCE MAY 24TH OF 2017.
THAT’S THE DAY GOVERNOR TERRY BRANSTAD RESIGNED TO BECOME U-S AMBASSADOR TO CHINA.
FILE PHOTO/RADIO IOWA