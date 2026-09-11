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REYNOLDS CONCLUDES LEGACY TOUR

By
Woody Gottburg
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U-S SENATOR JONI ERNST JOINED GOVERNOR KIM REYNOLDS IN SIOUX CENTER THURSDAY NIGHT AT AN IOWA G-O-P FUNDRAISER — THE LAST IN A SIX EVENT SERIES THE PARTY CALLED THE GOVERNOR’S “LEGACY TOUR.”

KIMJONI1 OC……..THE TOUGH ISSUES.” :05

REYNOLDS TOLD THE CROWD THAT WHEN SHE WAS A KID GROWING UP IN ST. CHARLES, SHE THOUGHT SHE’D GROW UP TO BE A TEACHER.

SHE WAS THE FIRST WOMAN TO BE ELECTED IOWA’S GOVERNOR, AND ANNOUNCED IN THE SPRING OF LAST YEAR THAT SHE WOULD NOT SEEK RE-ELECTION.

SENATOR ERNST, THE FIRST IOWA WOMAN TO BE ELECTED TO FEDERAL OFFICE, MET REYNOLDS WHEN THE TWO WERE COUNTY OFFICIALS IN SOUTHWEST IOWA.

KIMJONI2 OC………NEVER EASILY BE ERASED.” :19

REYNOLDS HAS BEEN GOVERNOR SINCE MAY 24TH OF 2017.

THAT’S THE DAY GOVERNOR TERRY BRANSTAD RESIGNED TO BECOME U-S AMBASSADOR TO CHINA.

FILE PHOTO/RADIO IOWA

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