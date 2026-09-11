HINSON RETURNS FROM GOP MID TERM CONVENTION

U-S SENATE CANDIDATE ASHLEY HINSON IS BACK IN IOWA AFTER A QUICK TRIP TO DALLAS FOR THE FIRST-EVER REPUBLICAN PARTY CONVENTION IN THE MIDDLE OF A PRESIDENT’S TERM.
DURING A CONVENTION SPEECH WEDNESDAY NIGHT, PRESIDENT TRUMP PROMISED A FIVE-THOUSAND DOLLAR CHECK TO EVERY ADULT CITIZEN IF REPUBLICANS MAINTAIN MAJORITY CONTROL OF BOTH THE HOUSE AND THE SENATE AFTER THIS NOVEMBER’S ELECTION.
HINSON SAYS SHE’S FOCUSED ON PROVIDING REAL RELIEF TO WORKING FAMILIES AND DRIVING DOWN COSTS FOR EVERYONE, BUT CAN’T SAY WHETHER SHE’D VOTE FOR TRUMP’S PROPOSAL.
HINSON1 OC………..DETAILS OF IT.” :03
HINSON SAYS REPUBLICANS ALREADY DELIVERED HISTORIC TAX RELIEF TO AMERICANS LAST YEAR WITH THE BILL THAT GAVE EMPLOYEES WHO EARN TIPS OR WORK OVERTIME A TAX DEDUCTION OF UP TO 25-THOUSAND DOLLARS.
HINSON2 OC…………A LOT FURTHER.” :12
PRESIDENT TRUMP HAS SAID HE’LL BE TRAVELING THE COUNTRY BEFORE THE NOVEMBER 3RD ELECTION TO SUPPORT 35 REPUBLICANS RUNNING IN COMPETITIVE RACES FOR THE U-S HOUSE AND SENATE.
HINSON SAYS SHE HASN’T HAD A CONVERSATION WITH TRUMP TO SEE IF HE’LL BE MAKING A TRIP TO IOWA ON HER BEHALF.
HINSON, WHO’S SERVED IN THE U-S HOUSE SINCE 2021, FACES DEMOCRAT JOSH TUREK IN THIS YEAR’S RACE FOR ONE OF IOWA’S U-S SENATE SEATS.
RADIO IOWA