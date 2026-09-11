ANTHON MAN SENTENCED TO FEDERAL PRISON

AN ANTHON, IOWA MAN HAS BEEN SENTENCED TO FEDERAL PRISON ON A CHILD PORNOGRAPHY CHARGE.
50-YEAR-OLD ROBERT J. FUNDERMANN WAS SENTENCED IN FEDERAL COURT IN SIOUX CITY ON SEPTEMBER 10 TO EIGHTEEN AND A HALF YEARS’ IMPRISONMENT.
FUNDERMANN PREVIOUSLY PLED GUILTY TO ONE COUNT OF DISTRIBUTION OF CHILD PORNOGRAPHY ON FEBRUARY 5.
EVIDENCE AT HIS PLEA AND SENTENCING HEARINGS SHOWED THAT FROM APRIL 2023 THROUGH APRIL 2025, FUNDERMANN DISTRIBUTED AND ATTEMPTED TO DISTRIBUTE VISUAL DEPICTIONS OF CHILD PORNOGRAPHY.
FURTHER EVIDENCE SHOWED HE WAS GROOMING A 17-YEAR-OLD TO OBTAIN IMAGES AND VIDEOS OF THE MINOR ENGAGING IN SEXUALLY EXPLICIT CONDUCT.
A REVIEW OF FUNDERMANN’S PHONE SHOWED HE POSSESSED 54 IMAGES AND 98 VIDEOS OF CHILD PORNOGRAPHY.
FUNDERMANN WAS PREVIOUSLY CONVICTED FOR SOLICITING NUDE IMAGES FROM A MINOR IN 2019.