SOUTH SIOUX CITY TO HOST 9/11 CEREMONY

FRIDAY EVENING AT 7 P.M. A 9/11 REMEMBRANCE CEREMONY WILL BE HELD ACROSS FROM FREEDOM PARK IN SOUTH SIOUX CITY, NEBRASKA.
THE SERVICE WILL HONOR THE VICTIMS OF THE SEPTEMBER 11, 2001, TERRORIST ATTACKS ON THE UNITED STATES.
AS PART OF THE SERVICE, A DIGNIFIED RETIREMENT AND DISPOSAL CEREMONY FOR OLD AND DAMAGED AMERICA FLAGS WILL BE HELD.
MEMBERS OF THE PUBLIC WANTING TO PROVIDE FLAGS FOR THE RETIREMENT CEREMONY MAY DO SO BY DONATING THEM BY 9 A.M. FRIDAY TO THE DAKOTA COUNTY AMERICAN LEGION/VFW POSTS, LOCAL AND TRISTATE FIRE AND RESCUE DEPARTMENTS, THE DAKOTA COUNTY SHERIFF’S OFFICE, THE SOUTH SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT AND DAKOTA COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT.
THE PUBLIC IS ENCOURAGED TO ATTEND.