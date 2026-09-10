South Dakota State To Play Iowa State In Football In 2027

SOUTH DAKOTA STATE WILL GET A CRACK AT IOWA STATE IN FOOTBALL NEXT YEAR.
THE CYCLONES RELEASED THEIR NON-CONFERENCE SCHEDULE FOR 2027 THIS WEEK, ANNOUNCING THE BIG 12 PROGRAM WILL BE TAKING ON THE JACKRABBITS ON AUGUST 28TH, 2027 IN AMES.
THE GAME PITS FORMER SDSU PLAYER AND COACH JIMMY ROGERS AGAINST HIS ALMA MATER.
ROGERS COACHED FOR 14 SEASONS IN BROOKINGS BEFORE TAKING OVER THE HEAD COACHING POSITION FOR IOWA STATE.
IT WILL BE THE SECOND CONSECUTIVE SEASON SDSU FACES AN FBS TEAM AFTER THE JACKRABBITS LOST TO NORTHWESTERN LAST WEEKEND.