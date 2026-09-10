REMEMBERING CHARLIE STONE

KSCJ AND POWELL BROADCASTING ARE MOURNING THE PASSING OF CHARLIE STONE, THE HOST OF THE “OPEN LINE” TALK SHOW FOR MANY YEARS.
THE 76-YEAR-OLD STONE DIED WEDNESDAY NIGHT AFTER A LONG BATTLE WITH CANCER.
CHARLIE STONE BEGAN HIS RADIO CAREER IN SIOUX CITY IN 1968.
HE WORKED FOR OTHER LOCAL RADIO OUTLETS AND CAME TO KSCJ TO HOST “OPEN LINE” STARTING IN THE 1980’S.
STONE WOULD GO TO WASHINGTON D.C. EVERY YEAR WITH THE SIOUXLAND CHAMBER AND CITY LEADERS AND BROADCAST FROM THE NATION’S CAPITOL.
CITY COUNCILMAN CRAIG BERENSTEIN OFTEN CAME ON THE AIR WITH CHARLIE BOTH THERE AND IN SIOUX CITY TO DISCUSS LOCAL ISSUES:
STONECB OC……A WONDERFUL MAN. :09
BESIDES LOCAL, NATIONAL AND WORLD ISSUES, STONE WOULD HAVE FUN WITH UNUSUAL TOPICS.
DAVE FERRIS OF SNEAKY’S CHICKEN WAS A LONG TIME FRIEND OF CHARLIE’S AND A SPONSOR OF THE SHOW.
DURING FERRIS’S LIVE CALLS, CHARLIE WOULD GIVE HIM A CRAZY CHICKEN FACT OF THE DAY:
STONEDF OC…..A CHICKEN NOW. :25
STONE IS ALSO A FORMER LINCOLN, NEBRASKA POLICE OFFICER AND ALSO WORKED IN RADIO IN CHICAGO, HOUSTON, MIAMI AND OMAHA.
HE GREW UP IN SIOUX CITY AND ATTENDED CENTRAL HIGH SCHOOL.
FORMER POWELL BROADCASTING GENERAL MANAGER DENNIS BULLOCK SAYS EVEN AFTER CHARLIE FIRST LEFT KSCJ, HE ALWAYS CARED ABOUT SIOUX CITY:
STONE DB OC…WHAT’S GOING ON. :17
WHEN THE DAY CAME WHERE STONE WANTED TO RETURN TO SIOUX CITY AND “OPEN LINE” ON KSCJ, PROGRAM DIRECTOR JUSTIN BARKER SAYS IT WAS OBVIOUS THAT CHARLIE WAS THE RIGHT CHOICE FOR THE JOB:
STONEJB OC………THAT IT WAS. :20
CHARLIE STONE IS SURVIVED BY HIS WIFE SANDI AND THEIR CHILDREN AND GRANDCHILDREN.
FUNERAL SERVICES ARE PENDING.