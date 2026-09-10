FORMER SIOUX CITY MAN RECALLS TERROR ATTACK ON THE PENTAGON

A FORMER IOWAN WHO SURVIVED THE ATTACK ON THE PENTAGON ON SEPTEMBER 11TH OF 2001 SAYS IT’S TIME FOR THE MEN ACCUSED OF PLOTTING THE ATTACKS 25 YEARS AGO TO FINALLY FACE TRIAL.
JOHN GROTE GREW UP IN SIOUX CITY AND WAS WORKING AT THE PENTAGON THAT DAY.
IN LATE AUGUST, A TRIAL DATE WAS SET FOR 2028 FOR THE FOUR MEN WHO HAVE SPENT YEARS AT GUANTANAMO BAY FOR THEIR ALLEGED ROLES IN THE 9/11 ATTACKS.
GROTE HAS BEEN NAMED AS A PROSECUTION WITNESS AND HAS TRAVELED TO CUBA MANY TIMES FOR LEGAL PROCEEDINGS.
GROTE1 OC……TAKEN THIS LONG. :12
HE RECEIVED THE SOLDIER’S MEDAL FOR HIS RESCUE EFFORTS AND A PURPLE HEART FOR INJURIES HE SUFFERED THAT DAY.
GROTE3 OC……… WOULD HAVE DONE FOR ME.” :13
GROTE SAYS THE AFTERMATH OF THE ATTACK STILL LINGERS AT TIMES.
GROTE2 OC…NOT GET TO. ;05
GROTE RETIRED FROM THE MILITARY IN 2015 AND NOW LIVES IN WYOMING.
HE SAYS 9/11 ALSO INSPIRED HIS TWO SONS TO JOIN THE MILITARY.
THEY WERE DEPLOYED TO IRAQ AND AFGHANISTAN TO FIGHT THE GLOBAL WAR ON TERROR.
GROTE PLANS TO ATTEND A CEREMONY AT THE PENTAGON FRIDAY MARKING THE 25TH ANNIVERSARY OF THE ATTACKS, WHICH KILLED NEARLY 3,000 PEOPLE.
Sheila Brummer IPR