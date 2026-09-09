KINGSLEY PIERSON SCHOOL LEVY ISSUE UNOFFICIALLY REJECTED IN CLOSE VOTE

VOTERS IN THE KINGSLEY PIERSON SCHOOL DISTRICT NARROWLY DEFEATED A PROPOSED TEN YEAR PHYSICAL PLANT AND EQUIPMENT LEVY PROPOSAL TUESDAY BY LESS THAN ONE PER CENT OF THE BALLOTS CAST.
THE TOTAL WAS 125 YES VOTES AND 128 NO VOTES REGARDING THE ONE DOLLAR THIRTY-FOUR CENT PER ONE THOUSAND DOLLARS OF ASSESSED VALUATION OF THE TAXABLE PROPERTY LEVY FOR SCHOOL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS.
WOODBURT COUNTY VOTERS IN THE PIERSON AREA LED TO THE DEFEAT OF THE MEASURE BY VOTING IT DOWN 46-22 IN THE UNOFFICIAL TOTAL.
PLYMOUTH COUNTY VOTERS IN THE KINGSLEY AREA AND CHEROKEE COUNTY VOTED 103-82 TO APPROVE THE LEVY, BUT THAT LEFT THE OVERALL UNOFFICIAL YES VOTE TOTAL SHORT OF THE NEEDED 50% PLUS ONE APPROVAL NEEDED TO PASS THE MEASURE.
IN A SEPARATE SCHOOL ELECTION TUESDAY, VOTERS IN WOODBURY, MONONA, CRAWFORD AND IDA COUNTIES APPROVED THE MAPLE VALLEY ANTHON OTO SCHOOL DISTRICT MEASURE TO ADOPT A REVENUE PURPOSE STATEMENT SPECIFYING THE USE OF REVENUES THE DISTRICT WILL RECEIVE FROM THE STATE OF IOWA’S SECURE AN ADVANCED VISION FOR EDUCATION FUND KNOWN AS “SAVE”.
THAT PROPOSAL RECEIVED A 70 PER CENT APPROVAL RATE.