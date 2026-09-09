FREEDOM PARK OBTAINS DESERT SHIELD ERA HUMVEES FOR NEW MEMORIAL

SIOUXLAND FREEDOM PARK HAS RECEIVED THREE FORMER U.S. MILITARY HUMVEES THAT WILL BECOME PART OF THE PARK’S DEVELOPING DESERT SHIELD, DESERT STORM AND GLOBAL WAR ON TERRORISM MEMORIAL.
FREEDOM PARK BOARD MEMBER JUSTIN MERCHANT SAYS THEY RECENTLY FINALIZED A DEAL TO OBTAIN THE VEHICLES
HUMVEE1 OC………STATIC DISPLAYS. :11
MERCHANT SAYS THE VEHICLES WILL PROVIDE A PHYSICAL CONNECTION TO THE HISTORY BEING PRESERVED AT THE MEMORIAL.
HUMVEE2 OC……..REAL MILITARY HUMVEES. :13.
SOUTH SIOUX CITY HIGH SCHOOL STUDENTS WILL HELP RESTORE THE HUMVEES AND CREATE OTHER REPLICAS FOR FREEDOM PARK:
HUMVEE3 OC…….WITH THAT. :18
MERCHANT SAYS THE DESERT SHIELD, DESERT STORM AND GLOBAL WAR ON TERRORISM MEMORIAL PROJECT COSTS AND A CONSTRUCTION
TIMELINE HAVE NOT YET BEEN FINALIZED:
HUMVEE4 OC…….YOU’RE HOME. :20
THE THREE HUMVEES WERE DELIVERED TO THE SOUTH SIOUX CITY PARK WEDNESDAY MORNING BY MEIER TOWING AT NO CHARGE TO THE PARK.
THE HUMVEES WILL INITIALLY BE PLACED WITHIN A TEMPORARY SECURE AREA AT THE PARK.
CARDIS FENCE AND IRON COMPANY IS DONATING THE TEMPORARY FENCING AROUND THE VEHICLES.