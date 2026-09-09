CITY FIREFIGHTERS TO HONOR FALLEN FIRST RESPONDERS ON 9/11 ANNIVERSARY

THIS FRIDAY, SEPTEMBER 11, MARKS THE 25TH ANNIVERSARY OF THE 911 ATTACKS, WHERE NEARLY 3,000 PEOPLE LOST THEIR LIVES, INCLUDING 406 EMERGENCY RESPONDERS.
IN OBSERVANCE OF THIS SOLEMN DAY, SIOUX CITY FIRE RESCUE WILL HONOR THOSE LOST BY HAVING ALL ON-DUTY FIREFIGHTERS AND APPARATUSES GATHER OUTSIDE THEIR STATIONS TO MARK THE TIME OF THE SOUTH TOWER COLLAPSE AT 8:59 AM CENTRAL TIME, AND THE NORTH TOWER COLLAPSE AT 09:28 A.M.
FIREFIGHTERS WILL CONGREGATE ON THEIR DRIVEWAY APRONS.
CREWS WILL OPERATE THEIR SIRENS FOR THREE SECONDS, FOLLOWED BY THREE BLASTS OF THE AIRHORN AT THE GIVEN TIMES ABOVE.
THE “THREE” SIGNIFIES A SOLEMN SIGNAL IN THE FIRE DEPARTMENT MEANING A COMRADE HAS “GONE HOME” FOR THE LAST TIME.
IT IS A SYMBOLIC, CEREMONIAL TOLL PERFORMED BY FIREFIGHTERS TO HONOR THOSE LOST.
THE PUBLIC IS INVITED TO SHARE THESE MOMENTS WITH FIREFIGHTERS AT EACH FIRE STATION IN SIOUX CITY.