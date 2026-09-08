SURVEY SHOWS MORE IOWA DRIVERS ARE SPEEDING

A NEW STUDY SUGGESTS SPEEDING HAS BECOME ROUTINE FOR MANY IOWA’S DRIVERS.
TRIPLE-A-IOWA SPOKESWOMAN BRYNNA KNAPP SAYS THE RESEARCH FOUND GOING WELL ABOVE THE POSTED LIMIT IS INCREASINGLY VIEWED AS NORMAL BEHAVIOR.
SPEEDER1 OC……. “ON THE ROAD” :17
KNAPP SAYS ONE OF THE BIGGEST FACTORS WHY PEOPLE ARE SPEEDING IS SIMPLY NOT WANTING TO GET STUCK BEHIND SOMEONE MOVING SLOWER:
SPEEDER2 OC……”OUR DESTINATION” :07
THIRTY-ONE PERCENT OF RESPONDENTS CITED GETTING AROUND SLOWER DRIVERS, WHILE 25 PERCENT SAID THEY SPEED TO REACH THEIR DESTINATION MORE QUICKLY.
THE STUDY ALSO ASKED DRIVERS WHAT WOULD MAKE THEM SLOW DOWN, AND THEIR RESPONSES INCLUDED: BAD WEATHER, AVOIDING A CRASH, AND AVOIDING A TICKET.
STILL, KNAPP SAYS THE RESEARCH FOUND MANY MOTORISTS BELIEVE THERE’S A CUSHION BEFORE POLICE WILL STOP THEM.
SPEEDER3 OC……” OVER THE SPEED LIMIT” :15
WHILE THE STUDY FOUND MORE THAN 90-PERCENT OF DRIVERS BELIEVE SPEED BUMPS ARE EFFECTIVE, FEWER THAN HALF SUPPORT INSTALLING THEM IN THEIR OWN NEIGHBORHOODS.
DRIVERS ALSO FAVOR WARNING SYSTEMS THAT ALERT THEM WHEN THEY’RE SPEEDING, BUT NOT TECHNOLOGY THAT ACTIVELY LIMITS A VEHICLE’S SPEED.
RADIO IOWA/FILE PHOTO