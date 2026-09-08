SOUTH SIOUX POLICE ANNOUNCE “DRIVE SOBER” RESULTS

SOUTH SIOUX CITY POLICE HAVE ANNOUNCED THE RESULTS OF THEIR PART OF THE NATIONAL “DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER” CAMPAIGN.
THEIR OFFICERS MADE 280 TRAFFIC STOPS RESULTING IN 145 CITATIONS AND 232 WARNINGS, PLUS TWO D-U-I AND 4 WARRANT ARRESTS FROM AUGUST 21 THROUGH SEPTEMBER 7.
THE CITATIONS ALSO INCLUDED 41 SPEEDING TICKETS, 24 REGISTRATION VIOLATIONS, 23 NO OPERATORS LICENSE TICKETS AND 9 VIOLATIONS FOR NO INSURANCE.
TWO PEOPLE WERE CITED FOR FELONY DRUG POSSESSION.
SOUTH SIOUX CITY POLICE OFFICERS WORKED OVERTIME DURING NIGHTS AND WEEKENDS, WHEN IMPAIRED DRIVING IS MOST PREVALENT.
FUNDING FOR THE INITIATIVE WAS PROVIDED BY THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION’S HIGHWAY SAFETY OFFICE.