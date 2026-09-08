HINSON CLARIFIES MISSED VOTES ISSUE

CAMPAIGN ADS BEING RUN IN THE RACE FOR THE IOWA U.S. SENATE SEAT BY BOTH MAJOR CANDIDATES CLAIM THEIR OPPONENT HAS MISSED MANY VOTES IN THEIR CURRENT LEGISLATIVE ROLE.
REPUBLICAN ASHLEY HINSON SAYS DEMOCRAT JOSH TUREK HAS ADMITTED MISSING OVER HALF OF THE VOTES TAKEN IN THE IOWA LEGISLATURE, WHILE THE VOTES SHE HAS MISSED IN THE U.S. HOUSE ARE A SMALL PERCENTAGE OF THE TOTAL VOTES TAKEN IN WASHINGTON:
MISSED1 OC……MATH ON THAT. :20
HINSON SAYS HER VOTING RECORD IS STRONG:
MISSED2 OC……..HAS RIGHT NOW. :19
HINSON SAYS TUREK MISSED MANY KEY VOTES IN DES MOINES;
MISSED3 OC…PEDIATRIC CANCER. :13
TUREK’S CAMPAIGN DID NOT RESPOND TO A KSCJ REQUEST FOR COMMENT ON THE VOTE PERCENTAGES MISSED.
File photo