ARTSPLASH FESTIVAL TO BE HELD AT SIOUX CITY ART CENTER

SIOUX CITY’S 32ND ANNUAL “ARTSPLASH” FESTIVAL IS ABOUT A WEEK AND A HALF AWAY.
THE SIOUX CITY ART CENTER WILL AGAIN BE THE HOST SITE OF THE TWO DAY EVENT AND SPOKESPERSON SUMMER AMMAN SAYS ARTISTS WILL BE DISPLAYING A VARIETY OF THEIR WORKS INCLUDING PAINTINGS, PHOTOS AND SCULPTURE:
ARTSPLASH1 OC…..AND A PAINTING. :07
ADMISSION TO ARTSPLASH IS FREE, AND THERE’S A LOT OF OTHER ACTIVITIES GOING ON BOTH INSIDE AND OUTSIDE OF THE ART CENTER, INCLUDING MUSICAL PERFORMANCES, CHILDREN’S ACTIVITIES AND FOOD TRUCKS:
ARTSPLASH2 OC……BEST OF THE FEST. :26
ARTSPLASH TAKES PLACE SEPTEMBER 19TH AND 20TH, WITH SATURDAY’S HOURS OPENING DAY ON THE 19TH EXTENDED INTO THE EVENING:
ARTSPLASH3 OC…..THE HOLIDAY WEEKEND. :20
JACKSON BREWING WILL BE SERVING BEER AND WINE EACH DAY BEGINNING AT NOON AND PARKING IS AVAILABLE AT THE TYSON EVENTS CENTER PARKING LOT WITH HANDICAP PARKING AT THE NYLEN CANCER CENTER LOT.