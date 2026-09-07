SD HIGHWAY PATROL TO ENFORCE SCHOOL BUS SAFETY

THE SOUTH DAKOTA HIGHWAY PATROL WILL CONDUCT A THREE-DAY SCHOOL BUS SAFETY OUTREACH EVENT FROM TUESDAY THROUGH THURSDAY THIS WEEK TO INCREASE PUBLIC AWARENESS AND REINFORCE SAFE DRIVING BEHAVIORS AROUND SCHOOL BUSES STATEWIDE.
TROOPERS WILL PARTNER WITH SCHOOL DISTRICTS TO OBSERVE BUS ROUTES, MONITOR LOADING ZONES, AND ENSURE MOTORISTS FOLLOW STATE LAWS FOR STOPPED SCHOOL BUSES.
PATROL VEHICLES WILL BE VISIBLE NEAR SCHOOL BUS STOPS, LOADING AREAS, AND ALONG HIGH-TRAFFIC ROUTES WHERE CHILDREN BOARD AND EXIT BUSES.
TROOPERS WILL FOLLOW SELECT SCHOOL BUSES ALONG THEIR ROUTES TO OBSERVE MOTORIST BEHAVIOR AND ALSO POSITION MARKED PATROL VEHICLES NEAR LOADING ZONES TO INCREASE VISIBILITY
THEY WILL ALSO CONDUCT TARGETED SAFETY OPERATIONS TO IDENTIFY VIOLATIONS AND ENCOURAGE COMPLIANCE.
THE HIGHWAY PATROL REMINDS ALL MOTORISTS TO SLOW DOWN NEAR SCHOOL BUSES, AND ALWAYS STOP WHEN RED BUS LIGHTS ARE FLASHING.
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