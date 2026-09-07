NW IOWA VOTERS TO DECIDE TWO SCHOOL DISTRICT ISSUES

VOTERS IN THE MAPLE VALLEY ANTHON OTO AND KINGSLEY-PIERSON SCHOOL DISTRICTS WILL HEAD TO THE POLLS ON TUESDAY FOR TWO SPECIAL SCHOOL ELECTIONS.
THE POLLS WILL BE OPEN FROM 7:00 A.M. TO 8:00 P.M.
THE MAPLE VALLEY MEASURE PROPOSES ADOPTING A REVENUE PURPOSE STATEMENT SPECIFYING THE USE OF REVENUES THE MAPLE VALLEY-ANTHON OTO COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WILL RECEIVE FROM THE STATE OF IOWA’S SECURE AN ADVANCED VISION FOR EDUCATION FUND KNOWN AS “SAVE”.
THE PROPOSAL INCLUDES TO ACQUIRE OR INSTALL INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE AND TO BUILD AND FURNISH A NEW SCHOOL BUILDING OR BUILDINGS; AND TO REMODEL, RECONSTRUCT, REPAIR, EXPAND, AND IMPROVE THE SCHOOL BUILDINGS IN THE DISTRICT; AMONG OTHER OPTIONS.
THE KINGSLEY PIERSON MEASURE IS FOR A TEN YEAR PHYSICAL PLANT AND EQUIPMENT LEVY NOT EXCEEDING ONE DOLLAR THIRTY-FOUR CENTS PER ONE THOUSAND DOLLARS OF ASSESSED VALUATION OF THE TAXABLE PROPERTY FOR SCHOOL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS.
VOTERS MUST CAST THEIR BALLOT AT THEIR ASSIGNED POLLING PLACE.
SEVERAL PRECINCTS HAVE BEEN COMBINED FOR THIS ELECTION.
RESIDENTS OF WOODBURY, MONONA, CRAWFORD AND IDA COUNTIES SHOULD CHECK THEIR COUNTY WEBSITE OR CONTACT THEIR COUNTY AUDITOR FOR MORE INFORMATION FOR THE MAPLE VALLEY ANTHON OTO ELECTION.
PLYMOUTH, CHEROKEE AND WOODBURY COUNTY VOTERS SHOULD DO THE SAME FOR THE KINGSLEY PIERSON ELECTION.
KSCJ file photo