POLICE SAY MURDER SUSPECT REMAINS HELD IN WYOMING

THE SUSPECT IN THE MURDER THIS PAST MONDAY OF A SIOUX CITY WOMAN WHOSE BODY WAS FOUND IN A RIVERSIDE PARK PARKING LOT REMAINS IN CUSTODY IN WYOMING.
46-YEAR-OLD IROSY IOTIS OF SIOUX CITY WAS TAKEN INTO CUSTODY WEDNESDAY AFTERNOON DURING A TRAFFIC STOP IN CHEYENNE, WYOMING.
POLICE CHIEF REX MUELLER SAYS THAT APPREHENSION RESULTED FROM INVESTIGATORS IMMEDIATELY CHECKING FOR EYEWITNESSES, CAMERA FOOTAGE AND OTHER EVIDENCE FOLLOWING THE STABBING DEATH OF 28-YEAR-OLD SHAUNACIE PETERS:
IOTIS4 OC…….OUR AREA. :17
SGT. NICK THOMPSON SAYS THERE WAS PLENTY OF VIDEO FOR THE INVESTIGATORS TO GO THROUGH:
IOTIS5 OC….TIME INTENSIVE. :25
HE DECLINED TO COMMENT IF THERE WERE ANY OTHER PERSONS OF INTEREST IN THE CASE.
THOMPSON SAYS THE PROCESS TO EXTRADITE IOTIS BACK TO IOWA WAS UNDERWAY.
CHIEF MUELLER THANKED SOUTH SIOUX POLICE, THE FBI, THE NEBRASKA STATE PATROL AND WYOMING HIGHWAY PATROL, AMONG OTHERS, FOR THEIR ASSISTANCE IN THE CASE.