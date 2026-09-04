MIRACLE RIDERS TOP FUNDRAISING GOAL

THE SIOUXLAND MIRACLE RIDERS RETURNED HOME FRIDAY AFTERNOON, WRAPPING UP THEIR 12 DAY MOTORCYCLE RIDE TO SAN DIEGO, CALIFORNIA AND BACK TO RAISE FUNDS FOR THE UNITYPOINT ST. LUKE’S CHILDREN’S MIRACLE NETWORK.
THIS YEAR’S GOAL FOR THE SEVEN RIDERS LED BY MATT THOMPSON, WAS TO RAISE $55,000 FOR PEDIATRIC DEPARTMENTS AT UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S IN SIOUX CITY.
STACEY SELK OF THE LOCAL CHILDREN’S MIRACLE NETWORK SAYS THE RIDERS TOPPED THEIR GOAL:
SELK1 OC……IN SIOUX CITY. ;09:
SELK SAYS SIX CHILDREN’S CARE DEPARTMENTS AT ST. LUKE’S WILL BENEFIT FROM THE FUNDS:
SELK2 OC………SO GRATEFUL. :12
THE MIRACLE RIDERS RECEIVED A WELCOME HOME CELEBRATION AT ROOSTER’S HARLEY DAVIDSON ON HIGHWAY 75.
THIS YEAR’S TREK SPANNED OVER 4,600 MILES.
Eric Bishop contributed to this story