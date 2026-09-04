MIRACLE RIDERS RETURNING HOME

THE SIOUXLAND MIRACLE RIDERS RETURN HOME THIS AFTERNOON, WRAPPING UP THEIR 12 DAY MOTORCYCLE RIDE TO SAN DIEGO, CALIFORNIA AND BACK TO RAISE FUNDS FOR THE UNITYPOINT ST. LUKE’S CHILDREN’S MIRACLE NETWORK.
LEAD RIDER MATT THOMPSON SAID ON THE GROUP’S FACEBOOK CHAT THAT THEY SPENT THE NIGHT IN WALL, SOUTH DAKOTA, AND WILL RETURN HOME LATE THIS AFTERNOON TO ROOSTER’S HARLEY DAVIDSON ON HIGHWAY 75/LEWIS BOULEVARD:
RIDERS3 OC…ALL THAT STUFF. :08
THE SEVEN SIOUXLAND MOTORCYCLE RIDERS ARE ON THEIR 11TH ANNUAL MIRACLE RIDE WITH THE GOAL OF THE JOURNEY TO RAISE $55,000 FOR SIX PEDIATRIC DEPARTMENTS AT UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S.
THIS YEAR’S TREK SPANNED OVER 4,600 MILES.