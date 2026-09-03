WARMING SHELTER RECEIVES $300,000 STATE ATTORNEY GENERAL’S GRANT

SIOUX CITY’S WARMING SHELTER HAS RECEIVED A GRANT FROM FUNDS RECEIVED BY IOWA AS PART OF AN OPIOID SETTLEMENT.
IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD MADE THE ANNOUNCEMENT IN DES MOINES THURSDAY:
OPIOID4 OC……..TRANSPORTATION COORDINATION. :16
A SPOKESPERSON READ A STATEMENT ON BEHALF OF THE AGENCY AND EXECUTIVE DIRECTOR SHAYLA MOORE:
OPIOID5 OC…….LONG TERM STABILITY. :30
ATTORNEY GENERAL BIRD SAYS SHE APPRECIATES THE WARMING SHELTER’S COMMITMENT TO THE HOMELESS IN THE SIOUX CITY COMMUNITY.
HER OFFICE AWARDED A TOTAL OF ONE-POINT SIX MILLION DOLLARS TO FIVE AGENCIES THURSDAY.
BIRD EXPECTS APPROXIMATELY $20 MILLION TO BE AVAILABLE FOR DISTRIBUTION BY JUNE 30, 2030, FROM ITS SHARE OF THE SETTLEMENT MONEY.
THE ATTORNEY GENERAL’S OFFICE BEGAN ACCEPTING FUNDING APPLICATIONS IN MARCH AND IS STILL ACCEPTING APPLICATIONS.