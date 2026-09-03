SUSPECT ARRESTED IN WYOMING CHARGED WITH MURDER IN RIVERSIDE PARK DEATH

A SUSPECT WANTED IN THE MURDER OF A SIOUX CITY WOMAN WHOSE BODY WAS FOUND IN RIVERSIDE PARK ON MONDAY HAS BEEN ARRESTED IN WYOMING.
SIOUX CITY POLICE SAY 46-YEAR-OLD IROSY IOTIS OF SIOUX CITY WAS TAKEN INTO CUSTODY WEDNESDAY AFTERNOON DURING A TRAFFIC STOP ON INTERSTATE 80 IN CHEYENNE, WYOMING.
SIOUX CITY POLICE HAD INVESTIGATORS HAD IDENTIFIED IOTIS AS A SUSPECT AND IDENTIFIED HIS VEHICLE RELATED TO THE MURDER OF SHAUNACIE PETERS, WHO WAS FOUND STABBED TO DEATH IN RIVERSIDE PARK IN THE EARLY MORNING OF AUGUST 31ST.
IOTIS WAS TAKEN INTO CUSTODY IN CHEYENNE, WYOMING LATE WEDNESDAY AFTERNOON AS HE WAS TRAVELING WESTBOUND ON I-80.
HE IS BEING HELD IN THE LARAMIE COUNTY JAIL WITHOUT BOND AND IS CHARGED WITH 1ST DEGREE MURDER.
THE INVESTIGATION IS ONGOING.