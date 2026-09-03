SOUTH DAKOTA DEBUTS NEW DRIVERS LICENSES

SOUTH DAKOTA HAS INTRODUCED A NEW DRIVER’S LICENSE AND IDENTIFICATION CARD DESIGN.
THE NEW CARDS FEATURE ADVANCED SECURITY TECHNOLOGY TO HELP PREVENT FRAUD AND IDENTITY THEFT, INCLUDING UPDATED PRINTING METHODS AND EMBEDDED DESIGN ELEMENTS THAT MAKE THE CREDENTIALS MORE SECURE AND HARDER TO REPLICATE.
THE DESIGN ALSO INCLUDES A MODERNIZED LAYOUT TO IMPROVE READABILITY AND USABILITY FOR BOTH CUSTOMERS AND LAW ENFORCEMENT.
DRIVER LICENSE EXAM STATIONS ACROSS SOUTH DAKOTA WILL BEGIN ISSUING THE NEW DESIGN THROUGHOUT THE MONTH OF SEPTEMBER.
ROLLOUT DATES VARY BY SITE AS EACH OFFICE TRANSITIONS TO THE UPDATED SYSTEM.
RESIDENTS WILL RECEIVE THE NEW-STYLE DRIVER’S LICENSES AND ID CARDS DURING RENEWAL OR WHEN APPLYING FOR NEW CREDENTIALS.
EXISTING LICENSES WILL REMAIN VALID UNTIL THEIR EXPIRATION DATE.
NO IMMEDIATE ACTION IS REQUIRED FROM CURRENT CARDHOLDERS.