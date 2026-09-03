SHREDTASTIC EVENT SET FOR 65+ AGED RESIDENTS

A REMINDER THAT THE CONNECTIONS AREA AGENCY ON AGING IS HOLDING THEIR SHREDTASTIC DOCUMENT SHREDDING EVENT FRIDAY AT THE SIOUXLAND CENTER FOR ACTIVE GENERATIONS.
IT’S FOR ADULTS AGE 60 AND OLDERS AND THEIR CAREGIVERS TO BRING IN PERSONAL PAPERS ONLY FOR SHREDDING.BETWEEN 11AM AND 1PM.
EXAMPLES OF THOSE PAPERS WOULD BE MEDICARE SUMMARY NOTICES, BANK STATEMENTS, CREDIT CARD BILLS, INSURANCE BENEFIT STATEMENTS AND OTHER DOCUMENTS WITH PERSONAL INFORMATION.
STAPLES AND PAPER CLIPS CAN BE SHREDDED AND DO NOT NEED TO BE REMOVED.
THE FOCUS OF THE EVENT IS TO PROTECT THE OLDER ADULTS OF SIOUXLAND FROM BECOMING VICTIMS OF IDENTITY THEFT
THE SIOUXLAND CENTER FOR ACTIVE GENERATIONS.IS LOCATED AT 313 COOK STREET OFF HAMILTON BOULEVARD.