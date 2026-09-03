CAMERAS PLAYED KEY ROLE IN ARREST OF MURDER SUSPECT

A SUSPECT WANTED IN THE MURDER OF A SIOUX CITY WOMAN WHOSE BODY WAS FOUND IN RIVERSIDE PARK ON MONDAY HAS BEEN ARRESTED IN WYOMING.
SGT. LORI VAN ROEKEL OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS 46-YEAR-OLD IROSY IOTIS OF SIOUX CITY WAS TAKEN INTO CUSTODY WEDNESDAY AFTERNOON DURING A TRAFFIC STOP IN CHEYENNE, WYOMING:
IOTIS1 OC…..WITHOUT BOND. :25
IOTIS IS CHARGED IN THE DEATH OF 28-YEAR-OLD SHAUNACIE PETERS, WHO WAS FOUND STABBED TO DEATH IN RIVERSIDE PARK IN THE EARLY MORNING OF AUGUST 31ST.
CAMERAS PLAYED A KEY ROLE IN THE IDENTIFICATION AND APPREHENSION OF THE SUSPECT:
IOTIS2 OC……….INTEGRAL ROLE. :20
SGT. VANROEKEL SAYS LAW ENFORCEMENT IN NEIGHBORING STATES PLAYED A KEY ROLE IN LOCATING THE SUSPECT:
IOTIS3 OC…….ALL COMING TOGETHER. :12
IOTIS IS CHASRGED WITH FIRST DEGREE MURDER.
POLICE WILL HOLD A NEWS CONFERENCE FRIDAY TO PROVIDE AN UPDATE ON THE CASE.