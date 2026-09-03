Home Local News CAMERAS PLAYED KEY ROLE IN ARREST OF MURDER SUSPECT

CAMERAS PLAYED KEY ROLE IN ARREST OF MURDER SUSPECT

By
Woody Gottburg
-
6
SHARE

A SUSPECT WANTED IN THE MURDER OF A SIOUX CITY WOMAN WHOSE BODY WAS FOUND IN RIVERSIDE PARK ON MONDAY HAS BEEN ARRESTED IN WYOMING.

SGT. LORI VAN ROEKEL OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS 46-YEAR-OLD IROSY IOTIS OF SIOUX CITY WAS TAKEN INTO CUSTODY WEDNESDAY AFTERNOON DURING A TRAFFIC STOP IN CHEYENNE, WYOMING:

IOTIS1 OC…..WITHOUT BOND. :25

IOTIS IS CHARGED IN THE DEATH OF 28-YEAR-OLD SHAUNACIE PETERS, WHO WAS FOUND STABBED TO DEATH IN RIVERSIDE PARK IN THE EARLY MORNING OF AUGUST 31ST.

CAMERAS PLAYED A KEY ROLE IN THE IDENTIFICATION AND APPREHENSION OF THE SUSPECT:

IOTIS2 OC……….INTEGRAL ROLE. :20

SGT. VANROEKEL SAYS LAW ENFORCEMENT IN NEIGHBORING STATES PLAYED A KEY ROLE IN LOCATING THE SUSPECT:

IOTIS3 OC…….ALL COMING TOGETHER. :12

IOTIS IS CHASRGED WITH FIRST DEGREE MURDER.

POLICE WILL HOLD A NEWS CONFERENCE FRIDAY TO PROVIDE AN UPDATE ON THE CASE.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR