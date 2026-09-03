BIRD FLU FOUND IN SOUTH DAKOTA TURKEY FLOCKS

SOUTH DAKOTA OFFICIALS SAY BIRD FLU IS PRESENT IN POULTRY FLOCKS ACROSS FOUR COUNTIES IN THE STATE, NONE IN THE SOUTHEASTERN PART NEAR OUR AREA THOUGH.
STATE OFFICIALS SAY MORE THAN 150-THOUSAND BIRDS HAVE BEEN IMPACTED BY THE BIRD FLU SINCE THE START OF AUGUST.
STATE VETERINARIAN MENDEL MILLER SAYS THREE OF THE FLOCKS WERE COMMERCIAL TURKEY MEAT OR BREEDER OPERATORS AND ONE WAS A BACKYARD FLOCK.
THE LARGEST OF THOSE AFFECTED NEARLY 75,OOO BIRDS IN BEADLE COUNTY, AND OVER 44,000 IN A HAMLIN COUNTY FLOCK AND ALMOST 30,000 IN EDMUNDS COUNTY.
THE C-D-C SAYS IT IS POSSIBLE FOR HUMANS TO CONTRACT THE VIRUS, BUT IT’S RARE.
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