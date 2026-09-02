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SIOUX CITY POLICE ARE HIRING MORE OFFICERS

By
Woody Gottburg
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SIOUX CITY POLICE ARE LOOKING TO HIRE MORE OFFICERS TO WORK IN OUR LOCAL DEPARTMENT.

SGT. LORI VAN ROEKEL SAYS YOU CAN APPLY ONLINE ON THE CITY’S WEBSITE AT SIOUX-DASH-CITY-DOT-ORG:

APPLY1 OC……TESTING DATES. :11

VAN ROEKEL SAYS THERE’S A WRITTEN PORTION OF TESTING, AND A PHYSICAL PART ALSO:

APPLY2 OC……PROCESS AS WELL. :10

THERE ARE TESTING BOOKLETS AVAILABLE TO HELP YOU GET READY FOR THE EXAM PART.

THOSE WHO PASS ALSO NEED TO BE CERTIFIED TO WORK IN LAW ENFORCEMENT:

APPLY3 OC……IOWA CERTIFIED. :21

THE STARTING PAY IS GOOD TOO:

APPLY4 OC…PATROL OFFICER. :12

THERE’S A HIRING ORIENTATION SESSION THAT WILL BE HELD SEPTEMBER 16TH AT 6PM IN POLICE HEADQUARTERS AT 6TH AND DOUGLAS STREETS DOWNTOWN.

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