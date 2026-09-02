SIOUX CITY POLICE ARE HIRING MORE OFFICERS

SIOUX CITY POLICE ARE LOOKING TO HIRE MORE OFFICERS TO WORK IN OUR LOCAL DEPARTMENT.
SGT. LORI VAN ROEKEL SAYS YOU CAN APPLY ONLINE ON THE CITY’S WEBSITE AT SIOUX-DASH-CITY-DOT-ORG:
APPLY1 OC……TESTING DATES. :11
VAN ROEKEL SAYS THERE’S A WRITTEN PORTION OF TESTING, AND A PHYSICAL PART ALSO:
APPLY2 OC……PROCESS AS WELL. :10
THERE ARE TESTING BOOKLETS AVAILABLE TO HELP YOU GET READY FOR THE EXAM PART.
THOSE WHO PASS ALSO NEED TO BE CERTIFIED TO WORK IN LAW ENFORCEMENT:
APPLY3 OC……IOWA CERTIFIED. :21
THE STARTING PAY IS GOOD TOO:
APPLY4 OC…PATROL OFFICER. :12
THERE’S A HIRING ORIENTATION SESSION THAT WILL BE HELD SEPTEMBER 16TH AT 6PM IN POLICE HEADQUARTERS AT 6TH AND DOUGLAS STREETS DOWNTOWN.