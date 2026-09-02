NEBRASKA U.S. SENATE CANDIDATES DEBATE AT STATE FAIR

THE CANDIDATES FOR NEBRASKA’S U.S. SENATE SEAT IN NOVEMBER’S ELECTION TOOK CENTER STAGE AT THE NEBRASKA STATE FAIR TUESDAY NIGHT IN A DEBATE.
INCUMBENT REPUBLICAN SENATOR PETE RICKETTS AND CHALLENGER DAN OSBORN WERE ASKED ABOUT IMMIGRATION ENFORCEMENT, HEALTH CARE AND BEEF IMPORTS.
RICKETTS NOTED THAT THE “BIG BEAUTIFUL BILL” MADE NEEDED CHANGES TO MEDICAID:
NEBDEBATE1 OC…….THE U.K. :12
OSBORN, WHO IS RUNNING AS AN INDEPENDENT, NOTED THAT A DIALYSIS PLANT RECENTLY CLOSED AS A DIRECT RESULT OF THE “BIG BEAUTIFUL BILL,”
NEBDEBATE2 OC……FROM MEDICAID. :18
RICKETTS SAYS OSBORN IS A FAKE INDEPENDENT:
NEBDEBATE3 OC…TRYING TO HIDE IT. :21
OSBORN MAINTAINED HE IS AN INDEPENDENT CANDIDATE:
NEBDEBATE4 OC……..AN INDEPENDENT. :20
RICKETTS SAYS HE HAS DELIVERED FOR NEBRASKA FOR 12 YEARS AND OSBORN IS HIDING WHAT HE ACTUALLY BELIEVES:
NEDEBATE5 OC……YOUR HIGHER TAXES. :24
OSBORN SAYS HIS CAMPAIGN IS FUNDED BY THE PEOPLE:
NEBDEBATE6 OC……….CAUSE OF CORRUPTION. :21
THE DEBATE WAS BROADCAST ON NEWS CHANNEL NEBRASKA FROM THE STATE FAIR IN GRAND ISLAND.