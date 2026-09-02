Musketeers Open Exhibition Season on September 4 at IBP Ice Center

THE SIOUX CITY MUSKETEERS BEGIN THEIR PRE-SEASON EXHIBITION SCHEDULE THIS FRIDAY NIGHT AHEAD OF THE 2026-27 UNITED STATES HOCKEY LEAGUE SEASON.
THE MUSKETEERS WILL PLAY FOUR PRESEASON CONTESTS, INCLUDING THREE GAMES AGAINST USHL OPPONENTS AT IBP ICE CENTER AND ONE GAME IN SIOUX CENTER, IOWA.
THIS FRIDAY, SEPTEMBER 4, THEY HOST THE LONGTIME RIVAL OMAHA LANCERS AT THE IBP ICE CENTER.
ON SATURDAY, SEPTEMBER 5, THE TWO TEAMS PLAY IN OMAHA.
NEXT THURSDAY, SEPTEMBER 10 THE MUSKETEERS HOST THE SIOUX FALLS STAMPEDE AT THE IBP ICE CENTER
THEN ON FRIDAY, SEPTEMBER 11, THEY PLAY SIOUX FALLS IN THE VERNON ICE CENTER AT SIOUX CENTER, IOWA AT 6:00 P.M.
ADMISSION TO THE MUSKETEERS’ PRESEASON GAMES AT IBP ICE CENTER WILL BE FREE FOR 2026-27 MUSKETEERS SEASON TICKET HOLDERS AND $10 FOR NON-SEASON TICKET HOLDERS.
ALL SEATING WILL BE GENERAL ADMISSION.
THE MUSKETEERS’ SEPTEMBER 11 MATCHUP AGAINST SIOUX FALLS IN SIOUX CENTER WILL HAVE TICKETS AVAILABLE FOR PURCHASE AT THE DOOR, WITH PROCEEDS BENEFITING THE DORDT UNIVERSITY HOCKEY TEAM.
THE MUSKETEERS TRAINING CAMP OPENED AUGUST 26, EXACTLY ONE MONTH BEFORE THE TEAM’S REGULAR-SEASON HOME OPENER ON SEPTEMBER 26.
THEY BEGIN THE REGULAR SEASON AT THE USHL FALL CLASSIC IN CHICAGO.
SIOUX CITY WILL FACE THE GREEN BAY GAMBLERS THERE ON SEPTEMBER 16 AND THE CEDAR RAPIDS ROUGHRIDERS ON SEPTEMBER 17.
THE MUSKETEERS WILL WELCOME 34 PLAYERS TO TRAINING CAMP, WITH THE ROSTER ULTIMATELY BEING TRIMMED TO 24 ACTIVE PLAYERS AHEAD OF THE START OF THE REGULAR SEASON.